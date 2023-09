Inefficiënt Club Brugge laat zege nog uit handen glippen tegen Besiktas na discutabele tegengoal

Club Brugge heeft in zijn eerste groepswedstrijd van de Conference League 1-1 gelijkgespeeld tegen het Turkse Besiktas. Het liet heel wat kansen liggen en kreeg in het slot nog het deksel op de neus.

Club Brugge begon tegen Besiktas aan zijn groepsfase van de Conference League, maar dat zonder de zieke Zinckernagel en Antonio Nusa. Het Noorse wonderkind was niet helemaal fit. Daardoor begon de Pool Skoras voor het eerst in de basis.

Club begon wel als een wervelwind aan de wedstrijd. Al na 7 minuten had Vanaken de beste kans van de eerste helft, hij kopte op de paal. Thiago schoot dan weer de goal van de Turkse doelman, Sabbe stuitte op het been van Amartey.

Na 25 minuten ging de storm liggen en was het lang wachten op een nieuwe Brugse kans, Besiktas kon Mignolet niet echt testen. Skov Olsen had een minuut voor rust nog een goede kans, maar besloot slap op Günok.

Thiago en Skov Olsen niet, Vanaken wel

Besiktas kreeg meteen na de rust een uistekende kans via Aboubakar, maar Mignolet hield zijn ploeg recht. Club nam daarna over en kreeg heel wat kansen op de 1-0, maar Thiago tikte de bal voor een leeg doel nog onbegrijpelijk over.

Ook Andreas Skov Olsen kreeg nog twee uitstekende kansen, maar de Turkse doelman Günok hield hem met een reflex telkens van de 1-0. Maar gelukkig was er nog kapitein Vanaken. Met een overhoeks schot op een voorzet van Skov Olsen kon de kapitein Günok een kwartier voor tijd toch kloppen.

Discutabele tegengoal

Club leek op weg naar de zege, maar na een slechte terugspeelbal van Nielsen profiteerde Tosun om toch nog de gelijkmaker binnen te duwen. Bij Club waren ze woest over voorafgaande fouten op Jutgla en Vanaken (met bloedneus), maar de goal telde toch. Het bleef ook 1-1, CLub Brugge laat zo een eerste zege liggen.