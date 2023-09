Hans Vanaken woedend na elleboog bij late gelijkmaker, maar steekt hand ook in eigen boezem

Hans Vanaken kreeg net voor de tegengoal van Club Brugge een elleboog in zijn gezicht. De kapitein gaf na de wedstrijd zijn mening over die fase.

Hans Vanaken had Club Brugge een kwartier voor tijd op voorsprong gezet en trapte de 2-0 nog op de paal, maar vooral de fout op hem voor de 1-1 was na de match een punt van discussie.

"Ik probeerde druk te zetten op de man in balbezit en ik zeg niet dat het een bewuste slag was, maar je begint niet zomaar te bloeden. Die gelijkmaker kon afgekeurd worden en dan winnen we gewoon. Ze hebben behalve die goal geen enkele echte kans gehad."

Club moet meer scoren

Maar Vanaken steekt de hand ook in eigen boezem. "Wij moeten er natuurlijk meer scoren." Club had zes schoten op doel en Vanaken zelf raakte twee keer het doelkader, het had bij de tegengoal dus al een paar goals voor kunnen staan.

"We spelen een geweldige match en hadden er zeker drie of vier moeten maken. We moeten gewoon efficiënter zijn. Dit puntenverlies hebben we ook aan onszelf te danken", besloot de kapitein.