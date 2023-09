Maxim De Cuyper wil vooral dit vermijden na frustrerende avond

Een anticlimax van jewelste. Club Brugge creëerde tegen Besiktas genoeg kansen om twee wedstrijden te winnen, maar bleef achter met maar 1 punt.

En daar baalde ook een gefrustreerde Maxim De Cuyper om. "Dat het alsnog 1-1 werd is superfrustrerend", staat er te lezen op de clubwebsite.

"Als je gans de wedstrijd bekijkt, dan hebben we genoeg kansen gehad om het af te maken. Zo gaat dat soms in voetbal, maar het is en blijft heel frustrerend. Ik ben er zeker van dat als je die wedstrijd tien keer speelt, dat je hem negen van de tien keer wint, maar vandaag was het dus die ene keer dat je hem niet wint en dat is even zuur."

De linksback hoopt dan ook dat Besiktas niet te lang door de hoofden blijft spoken, want zondag wacht paars-wit al. "Mentaal moeten we deze uitslag zo vlug mogelijk verwerken. Morgen zullen we wel nog eens over dit gelijkspel napraten om dat te doen vergeten en daarna alles richting de verplaatsing naar Anderlecht", aldus een gefocuste De Cuyper.