Gert Verheyen zegt waar Ronny Deila moet ingrijpen voor match tegen Anderlecht

Club Brugge pakte een punt tegen Besiktas. Analist Gert Verheyen ziet dat trainer Ronny Deila moet ingrijpen.

Besiktas mocht een kaars branden voor de match tegen Club Brugge. Het had evengoed 3-0 aan de rust kunnen zijn, maar zover kwam het niet.

Meer zelfs, na de openingsgoal van Club Brugge die hen toch op weg naar de zege leek te zetten, werd het uiteindelijk alsnog een gelijkspel.

Met een ongelukkige actie van Casper Nielsen. “Het probleem was dat hij bleef staan waar hij de bal had gerecupereerd. Je moet beginnen te lopen en dan komt er wel iets”, zegt Gert Verheyen bij Sporza. “En Nielsen heeft het moeilijk. Dit tekent zijn invalbeurt. Het is pijnlijk dat je daardoor gelijkspeelt in een match die je altijd moet winnen.”

Deila moet Thiago uit basiselftal van Club Brugge halen

Verheyen zag het offensieve compartiment van Club Brugge andermaal falen. “Er zitten kansen bij die binnen móéten, waar je weinig excuses voor hebt.”

Ook aanvaller Thiago kreeg ervan langs. “Ik vond hem een ontgoocheling”, was zijn oordeel heel duidelijk. Hij kroop zelfs in de huid van Deila, die moet ingrijpen volgens Verheyen. “Als je nu een spits moet kiezen tegen Anderlecht, dan zet ik Jutgla.”