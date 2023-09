'Fikse tegenvaller voor Club Brugge richting duel met Anderlecht'

Club Brugge speelde donderdag gelijk tegen Besiktas. Blauwzwart verdiende meer, maar beloonde zichzelf niet.

Club Brugge bleef met een kater achter na de eerste groepswedstrijd in de Conference League. Het moest altijd gewonnen hebben tegen Besiktas, maar uiteindelijk moesten de troepen van Ronny Deila tevreden zijn met een gelijkspel.

Geen man overboord uiteraard, maar met een duel tegen RSC Anderlecht in het verschiet is er niet veel tijd om te treuren. Al zit de trainer van blauwzwart toch met enkele grote vraagtekens voor de topper.

Zo was Antonio Nusa niet van de partij tegen Besiktas. Woensdag moest hij de ochtendtraining vroegtijdig verlaten. De Noor had last van de rug en na een scan in het ziekenhuis werd beslist dat hij niet zou spelen.

De youngster van blauwzwart was de voorbije weken nochtans aardig op dreef en trok Club Brugge meer dan eens over de streep. Volgens Het Laatste Nieuws is de kans reëel dat hij tegen Anderlecht ook niet van de partij is. Opnieuw een tegenvaller voor Deila.

Michal Skoras verscheen donderdag in het basiselftal omdat naast Nusa ook Philip Zinckernagel niet fit geraakte. Hij trainde woensdag voluit mee, maar was donderdag te ziek om te spelen, zo klonk het bij de club.