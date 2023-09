Simon Mignolet wijst naar scheidsrechter bij late tegengoal van Club Brugge tegen Besiktas

Club Brugge is slechts op 1-1 blijven steken tegen het Turkse Besiktas. Simon Mignolet kijkt ook naar de scheidsrechter.

Club Brugge speelde een goede wedstrijd tegen Besiktas en creëerde ook heel wat kansen. Simon Mignolet was dan ook teleurgesteld dat Club slechts een puntje pakte. "We hadden altijd de drie punten thuis moeten houden."

"Ze hebben eigenlijk maar twee kansen gekregen. Eén door een fout van ons en één die onnodig was. Het is heel frustrerend, maar we mogen trots zijn op onze prestatie. We hebben maar één doelpunt kunnen maken, maar dat had voldoende moeten zijn."

Discutabele tegengoal

Besiktas profiteerde vijf minuten voor tijd van een bijzonder slechte pass van Casper Nielsen en kon zo nog de gelijkmaker scoren. Voorafgaand waren er fouten op Jutgla en een elleboog, tot bloedens toe, op Vanaken, maar de scheidsrechter en de VAR keurden de goal toch goed.

"Het was een opeenvolging van vijf of zes duels. De ref moet de eerste fase gewoon meteen fluiten. Zo kan hij het zichzelf veel gemakkelijker maken. Nu krijg je een vechtmatch en dan valt de bal voor ons nog verkeerd. Maar oké, dat is het leven van een voetballer en dat van een doelman", besloot de doelman.