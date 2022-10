AA Gent schiet zich opnieuw 4x(!) kinderlijk in de voet, ex-Buffalo Wikheim neemt glansrol op zich in Stockholm

Voor AA Gent was het na de thuisnederlaag tegen het Zweedse Djurgardens IF alle hens aan dek in Stockholm met oog op Europese overwintering.

Djurgardens had 7 op 9 gepakt halfweg de groepsfase in de Conference League, AA Gent en Molde volgden met 4 op 9. En dus was het zaak voor de Buffalo's om te winnen in Zweden om zo alle kansen gaaf te houden.

Alles of niets?

Coach Vanhaezebrouck, maar ook sterke mannen Ivan De Witte en Michel Louwagie waren duidelijk vooraf en zelfs de spelersgroep werd toegesproken. Alles of niets dus zo'n beetje voor de Buffalo's, waar de coach Roef in doel posteerde en voorin Cuyper en Depoitre nog eens samen liet starten.

© photonews

© photonews

De voorbije weken rammelde het al een paar keer achterin bij Gent en dat zou in Stockholm niet anders zijn. Halfweg de eerste helft begon het met een snelle omschakeling van de Zweden, een assist van ex-Gentspeler Wikheim en de afwerking van Holmberg, tussen twee Gentenaars in.

Vlak voor rust voltrok zich dan een dubbel drama. Eerst profiteerde Wikheim van balverlies van Torunarigha, daarna is er ex-Oostendespeler Banda die moederziel alleen een voorzet kon binnenkoppen tussen alle Gentse torens in: 3-0 bij de pauze.

Defensief geklungel

Meteen na rust maakte Wikheim er na opnieuw niet echt doortastend verdedigen 4-0 van, de 5-0 werd enkele minuten later afgekeurd wegens buitenspel. Het sein voor Vanhaezebrouck om drie wissels door te voeren, maar aanspraak op iets maken deden de Buffalo's nooit.

© photonews

© photonews

Aanvallend was het eigenlijk ook te weinig. Op het halfuur had Hjulsager de lat eens geviseerd, op het uur kon Depoitre de eer redden en een kwartier voor tijd bracht Cuypers zelfs nog wat spanning in de wedstrijd. Globaal genomen was het echter te weinig.

De groepswinst is zo normaliter gaan vliegen, tegen Molde en Shamrock Rovers zal de tweede plaats veilig moeten worden gesteld om zo na nieuwjaar naar de barrages te mogen. Met oog op dit weekend zal er opnieuw een hartig woordje gepraat worden over de defensieve blunders.