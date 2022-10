Anderlecht krijgt amper poot aan de grond tegen West Ham: zo mag je eender welk systeem spelen en zal het niet lukken

Waar moet dat heen met Anderlecht? Niet dat we een zege verwacht hadden tegen West Ham, maar hen wat meer partij geven had toch gemogen. Over het systeem moeten we het niet al te veel meer hebben, eerder over de mentaliteit van de spelers en de bereidheid voor elkaar te vechten.

Een halfuur, meer had West Ham niet nodig om de Anderlechtse boeken dicht te doen. Felice Mazzu was dan wel in een 4-4-2 gestart, maar wat er op het veld stond, hing aan elkaar als los zand. De B-ploeg - er stonden deze keer wel drie basisspelers in de elf - van West Ham sneedt erdoor als door boter.

Diawara wordt probleem

We verwachten zondag geen Murillo aan de aftrap tegen Club Brugge, want die heeft zonder twijfel een verkoudheid opgelopen van elke keer in de wind gezet te worden door Emerson. En wat Diawara liet zien, was niet meteen beter. De Guineeër zou één van de meest ervaren spelers bij Anderlecht moeten zijn, maar holt hopeloos achter zijn beste vorm aan. Over Esposito - die verrassend de voorkeur kreeg op Stroeykens - gaan we zelfs zwijgen.

© photonews

Toen Diawara net voor zijn eigen zestien de fout maakte, wist iedereen al dat het gevaarlijk ging worden. Het muurtje liet zich vangen aan de valse loopactie en Benrahma schilderde schitterend de bal erover en in het hoekje: 1-0. Een kwartier later was de match al gespeeld. Niemand ving Bowen op bij een voorzet vanop de flank en die mocht quasi vrij inschieten. Normaal wordt de diepe spits van de tegenstander beter bewaakt.

© photonews

't Blijft allemaal zorgwekkend. Op deze manier gaat Club Brugge zondag ook een makkelijk avondje tegemoet. Je zal maar Jan Vertonghen zijn en het defensief geblunder allemaal vanop de bank moeten aanzien. Hoe los je dat immers op? Zelfs de mentaliteit/grinta viel op het einde van de eerste helft helemaal weg.

Grote zorgen

Als niemand beweegt, mag je eender welk systeem spelen. Invulling is het belangrijkste. En blijkbaar hebben de spelers daar moeite mee. Ze willen allemaal de bal in de voet zonder er te veel voor te moeten werken. Silva als uitzondering. En dan moest Moyes er nog Scamacca en Rice opsmijten. Terwijl Club topteams uit Portugal en Spanje verslaat, krijgt Anderlecht geen poot aan de grond tegen het B-team van de nummer 13 uit de Premier League.

De penaltytreffer van Esposito verandert daar niet veel aan. Het was zowat de enige kans die Anderlecht had. Felice Mazzu heeft zorgen, grote zorgen. Dit is geen probleem van systeem, maar wel van kwaliteit en inzet. Mazzu zal het wel wijten aan vertrouwen enzo, maar dit zit dieper. En dat los je niet in één-twee-drie op. Eén opmerking: in de slotfase was het beter, met meer jongens die er zin in leken te hebben.