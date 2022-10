Van Crombrugge zag veel fouten tegen topploeg West Ham: "Springen is toch het minimum wat je moet doen"

Hendrik Van Crombrugge zag veel te veel Engelsen opduiken voor zijn doel. En hij zag zijn verdedigende linie ook veel te weinig opschuiven. Kortom: Anderlecht speelde geen goeie match.

Het verhaal is steeds hetzelfde: "Eenmaal we aan de middellijn kwamen, ontbrak het ons aan ideeën, power en verticaliteit. We zijn ook nauwelijks aan kansen gekomen. In vergelijking met de thuiswedstrijd tegen West Ham gaven we minder weg, maar we worden wel twee keer koud gepakt. Bij die vrije trap zijn de afspraken niet nageleefd. Dat is een collectief falen", vertelde de doelman.

"Iedereen heeft daarin zijn verantwoordelijkheid, ook de keeper. De jongens die hun plaats in de muur hebben, stonden er niet. Als ze er toch stonden, dan stonden ze fout. Dat wordt natuurlijk afgestraft op dit niveau. Bij een ploeg met zoveel kwaliteit weet je dat de bal rechtstreeks op doel komt. Springen is dan het minimum en dat werd ook niet gedaan."

Anderlecht heeft wel zijn lot nog in eigen handen. "We hielden vooraf rekening met het scenario dat de laatste wedstrijd bij Silkeborg beslissend kon zijn. Boekarest heeft besloten om de handdoek te werpen in de Conference League en alles te focussen op de competitie. Dan kan je zo'n 0-5-resultaat krijgen."