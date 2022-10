Tenminste één Anderlecht-speler met een grote lach: Lucas Stassin "heel blij" met debuut

Lucas Stassin werd beloond voor zijn zeer goede seizoensstart in D1B: de zoon van Stéphane kon zijn debuut maken in het A-elftal.

In een gecompliceerde context droeg Lucas Stassin (17) zo voor het eerst in zijn jonge carrière de trui van de A-ploeg van Anderlecht. Hij mocht vorige week al op de bank zitten thuis tegen West Ham, maar dit keer werd hij beloond met een paar minuten in het Olympisch Stadion.

Het werd verre van een liefdadigheidsdaad, want hij verdiende zijn minuten. Het mocht zelfs geslaagd genoemd worden, want de penalty op Esposito werd gemaakt na een pass van hem. "Ik ben heel blij dat ik hier mijn debuut heb kunnen maken, in zo'n groot stadion voor zoveel supporters", jubelde de jonge spits na de wedstrijd voor de camera's. "De coach zei me net dat ik plezier moest hebben en mijn spel moest spelen."

Een signaal ook voor spitsen als Benito Raman, want die kreeg geen speeltijd. "We hadden een goede start van het seizoen in D1B, ik heb mijn kans gekregen en ik hoop dat het zo zal doorgaan", besluit Stassin.