🎥 Fans Anderlecht werpen vuurpijl in West Ham-vak: "De club veroordeelt dit streng en we verontschuldigen ons"

Op het einde van de wedstrijd tussen West Ham en Anderlecht kwam het bijna tot gevechten tussen fans van beide ploegen. De oproerpolitie moest uitrukken nadat de stewards het niet meer konden bolwerken. En uit het vak van Anderlecht werd er een vuurpijl geworpen.

De vuurpijl was duidelijk te zien en na de match kwam men bij paars-wit al snel met een duidelijk statement. "De club zal dit streng veroordelen en we zullen het opnemen met de UEFA en de autoriteiten", aldus persverantwoordelijke Mathias Declercq. "We tolereren dit niet thuis en niet op verplaatsing. We willen ons ook verontschuldigen voor het gebeurde."