Analisten scherp: "In de Pro League kan je daar soms mee wegkomen, hier niet" en "Als je op zo'n toneel niet laat zien wat je kan ..."

Anderlecht ging opnieuw onderuit tegen West Ham United. Zeker in de eerste helft werden ze onder de voet gelopen. De analisten zagen dat het niet goed was.

"Het klasseverschil was duidelijk merkbaar op het veld. West Ham speelde goed, maar Anderlecht was niet op niveau. Er was te weinig agressiviteit in de verdedigende acties, ze sjokten wat achter de bal aan", aldus Frank Boeckx tijdens de rust bij Sporza.

"De wil om terug te lopen en de ruimte klein te maken? Onvoldoende om op dit niveau tegen een ploeg uit de Premier League te spelen. In de Pro League kan je hiermee wegkomen soms, maar op dit niveau niet."

Taken

Wesley Sonck stond hem bij: "Het systeem was een groot item vooraf. Maar het heeft vooral te maken met lef in balbezit en mentaliteit in balverlies. Dat zijn de basisbeginselen van het voetbal en sommigen gaven niet thuis."

"Bij de 2-0 liep Murillo op 80 procent terug. Dat is geen vraag van Mazzu, dat is hij die dat op dat moment doet. Ze voerden de taken niet uit. Dit is een toneel waar je jezelf kan tonen en waar je kan laten zien wat je kan..."