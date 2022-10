Frank Boeckx zocht en vond een vonkje bij Anderlecht: "Hij was het lichtpunt"

Anderlecht ging donderdagavond in de Conference League met 2-1 onderuit bij West Ham United. Het blijft moeizaam lopen bij paarswit.

Frank Boeckx spaart Anderlecht niet. Op Sporza zegt hij dat de wil om zichzelf te pijnigen niet in de ploeg aanwezig is. En hij mist ook een vonk. “Ze missen het geloof in eigen kunnen. Dat moet in een kleedkamer opnieuw groeien: vertrouwen, geloven in het feit dat je het verschil kan maken”, vertelt hij.

Al zijn er ook uitzonderingen. “Stroeykens had vertrouwen en toonde dat ook. Dat was toch een lichtpunt. In de tweede helft was de wil om er iets van te maken er weer, al kon Anderlecht er moeilijk iets van maken tegen een ploeg met een veel hogere intensiteit. In België heb je maar een paar spelers die dat aankunnen en die worden dan meestal weggeplukt.”