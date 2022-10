Mazzu wil geen conclusies knopen aan match tegen "superieur West Ham": "Elke nederlaag was met maar één doelpunt verschil"

Anderlecht was nergens tegen West Ham de eerste helft. Felice Mazzu begon in een 4-4-2, maar lijkt daar ook snel weer vanaf te zullen stappen als we zo tussen de regels kunnen lezen.

Mazzu was eerlijk in zijn analyse. "Als we echt niet goed zijn, moet je het kunnen zeggen. De tegenstander was ook wel superieur. En toch kunnen we ons een paar zaken beklagen. Die twee goals waren bijvoorbeeld vermijdbaar", aldus Mazzu. "Ons derde kwartier was beter, toen we het systeem veranderd hebben. Eigenlijk mogen we nog blij zijn met deze score, want ze had hoger kunnen oplopen. Maar met een nederlaag kan je nooit blij zijn."

Mazzu was niet blij met wat hij zag die eerste helft. "Het was niet echt een probleem van te veel ruimte tussen de linies, maar we stonden achteraan met vier tegen vier te verdedigen. Daar kwam nog bij dat de flanken van West Ham ons ambeteerden. De numerieke meerderheid van West Ham in de aanval was ons grote probleem."

Geen conclusies aan vastknopen

Een al te beste voorbereiding op de 'topper' van zondag tegen Club Brugge was het wel niet. "We gaan fysiek en mentaal moeten recupereren", gaf Mazzu aan. "Maar ik wil hier geen conclusies aan vastknopen. Het zijn twee verschillende competities. Ik geloof dat we verder zullen gaan op die tweede helft tegen Mechelen. Elke nederlaag was ook maar met één goal verschil."

Met waarschijnlijk een andere veldbezetting, want er waren er een paar ver onder niveau. "We kunnen niet naar de jongeren kijken. Mario is bijvoorbeeld goed ingekomen. Jullie kunnen je afvragen waarom hij niet startte, maar we moeten zijn parameters in het oog houden. Zorgen dat hij niet over zijn limieten gaat, zoals Julien (Duranville) is overkomen."