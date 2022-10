Alles op alles voor Gent in Zweden: "Overwintering heel belangrijk"

Na de nederlaag in eigen huis vorige week moet AA Gent in Zweden vol aan de bak om kans te blijven maken op de volgende ronde en eventueel groepswinst.

Iedereen beseft het bij de Buffalo's: de wedstrijd in Stockholm tegen Djurgardens IF is héél belangrijk. Ivan De Witte en Michel Louwagie spraken de spelerskern onder meer toe.

Een goede zaak, vond ook coach Hein Vanhaezebrouck. Zelf beschouwt hij de match in Stockholm ook als een hele belangrijke.

"De overwintering is heel belangrijk", klonk het onder meer bij Louwagie. "Zeker gezien onze achtste plaats in de Jupiler Pro League."

In de selectie zitten geen grote verrassingen, noch grote afwezigen. Ook De Sart is er onder meer opnieuw bij.

