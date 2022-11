AA Gent sloopt Noorse muur met sterke tweede helft en mag alsnog Europese lente in

De opdracht voor KAA Gent was simpel. Winnen in eigen huis tegen Molde FK en de Buffalo's werden tweede in hun groep, goed voor een Europese play-offwedstrijd tegen een nummer 3 uit een Europa League-groep. Of dat zou lukken?

In Molde had Gent gelijkgespeeld zonder doelpunten en dus was het vooral zaak om deze keer wel het pantser van de Noorse bezoekers te kunnen doorbreken. Daartoe rekende Hein Vanhaezebrouck op de kwieke Salah naast Depoitre voorin.

Gepruts voor rust

De club had opnieuw voor een geste gezorgd waarbij supporters met een abonnement voor deze Conference League iemand extra konden meenemen, maar tot echte kassaterror leidde dat ook voor deze cruciale wedstrijd niet. Aardiger gevuld dan tegen Shamrock Rovers en Djurgardens, maar verre van volzet.

De afwezigen hebben altijd ongelijk (ze dipshits noemen zou veel te ver gaan gezien het vroege aanvangsuur), maar de aanwezige fans gingen er wel vol voor, al kregen ze het tegen de rust ook stilaan op hun heupen, want ze zagen hun fanions oog in oog met doelman Karlstrom vaak prutsen. Zeker Nurio Fortuna had altijd moeten scoren, maar miste zijn kopbal compleet, ook Hjulsager, Depoitre en Ngadeu hadden kunnen scoren en lieten het na.

En dus was het 0-0 bij de rust en dus was Molde nog steeds virtueel geplaatst. Niet dat de bezoekers indruk maakten, integendeel. Er waren wel een paar venijnige tegenprikjes waarbij er verticaliteit in het spel zat, maar Molde speelde toch vooral in twee lange rijen en schreef al zeker geen gevorderde query's in hun excel-aanvalspel.

De ketchupfles gaat open

Maar het bleef wachten op doelpunten dus om door te gaan in de Conference League - wachten op Godeau zou een iets te makkelijke verwijzing zijn naar Samuel Beckett. Al was het de verdediger die met de 2-0 wel voor de nodige rust in de Gentse gelederen zou zorgen.

De 1-0 was tien minuten daarvoor gevallen via Hjulsager, die nochtans niet in de wedstrijd zat in de eerste helft. Hij mocht blijven staan en kon zich kwiek als een aapje voorbij zijn tegenstrever slingeren, om vervolgens door diens benen doelman Karlstrom in de korte hoek te verrassen.

Tussen beide Gentse goals had Molde zijn beste momenten en ook één grote kans via Lovik, maar de gelijkmaker viel dus niet. Sven Kums zette een orgelpunt met een magistrale lob na een goede doorsteekpass van Hong, het Gentse feestje kon ingezet worden en Cuypers kon vanop de stip er zelfs nog 4-0(!) van maken. Eens goed doorzakken in de Overpoort en dan ergens na Nieuwjaar opnieuw opduiken in de Europese lente. 'Missie Europa' dan toch geslaagd, zondag tegen Club Brugge gaat de 'missie competitie' verder.