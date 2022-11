Sven Kums zette erg knap orgelpunt op Gentse zege: "Dit kan een boost geven voor komende weken" en "Wist op voorhand wat ik zou doen"

AA Gent ging al bij al makkelijk naar een ruime 4-0 overwinning in de Conference League tegen Molde FK. Sven Kums zorgde voor het orgelpunt.

Sven Kums kreeg een bal in de loop gespeeld door Hong en lobte op enig mooie wijze over de doelman, goed voor de 3-0 tegen Molde FK en definitieve zekerheid over een Europese lente.

"Ik wist voor ik de bal kreeg al wat ik ermee wilde doen. Het was mooi, ja. Maar ik ben vooral heel blij met de overwinning", aldus Kums in een eerste reactie.

Boost

"We wisten dat we moesten winnen om Europees verder te gaan en Europees overwinteren was een van onze doelstellingen."

"Er stond dus wel wat druk op deze wedstrijd. In de eerste helft maakten we onze kansen niet af, gelukkig lukte dat na de rust wel. Dit kan een boost geven voor de wedstrijden de komende weken."