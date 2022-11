Gent mag Europese lente in: "Er is geen opluchting", "Altijd druk bij Gent" en "Bijna alle wedstrijden dominante ploeg"

AA Gent heeft zich weten te verzekeren van een Europese overwintering. En daarmee is een van de doelstellingen voor dit seizoen alvast bereikt, beseft ook coach Hein Vanhaezebrouck.

"Neen, er is geen opluchting", opende Hein Vanhaezebrouck zijn persbabbel na de 4-0 tegen Molde FK. "Dit was een van onze drie targets en we wisten dat we er alles aan moesten doen om dat target te bereiken."

"We hebben te veel fouten gemaakt in de voorbije wedstrijden, maar Gent was vaak de dominante ploeg. Hadden we hier de lijn van de eerste helft doorgetrokken waren we misschien uitgeschakeld met een 0-0, maar na de rust zijn de goals dan toch gevallen."

Geen opluchting

"De 1-0 vliegt binnen en vanuit een scrimmage is het plots 2-0. Ik ben tevreden voor de spelers, dat wel. Er is altijd druk op de wedstrijden die we spelen, ook tegen Mechelen of Seraing. Er is altijd druk als je Gent bent, of welke ploeg dan ook."

"Iedereen wil zijn targets halen. Het was nu do or die, omdat we het de vorige wedstrijden zelf hebben laten liggen. Niet omdat er geen kansen waren, niet omdat we niet wilden, niet omdat er geen goed spel was, maar omdat we kansen misten en individuele fouten maakten achteraan. De spelers weten dat en vandaag deden ze dat niet."