Vanhaezebrouck over de fans: "Als iedereen op dezelfde nagel klopt" en "Goed voor hen, maar als we naar Qarabag of Tiraspol moeten ..."

AA Gent werd tweede in zijn groep, met dank aan een 4-0 overwinning tegen Molde FK. Het mag zo naar de barrages. Hein Vanhaezebrouck rekent ook in februari op de supporters.

De supporters hadden zich de voorbije maanden meermaals ook kritisch getoond voor het voetbal van de Buffalo's. "Als iedereen op dezelfde nagel klopt, dan gaan de supporters daar ook in mee. Ik snap dat", aldus Hein Vanhaezebrouck daarover.

"Maar ze blijven wel achter de ploeg staan. Ik ben blij voor hen dat we hen een mooie overwinning konden schenken en een volgende ronde."

Verre verplaatsing?

Toch is het niet noodzakelijk zeker dat de Buffalo's nu in februari (de play-offs worden op 16 en 23 februari gespeeld) gaan kunnen genieten. "Als we Qarabag of Trabzonspor of Tiraspol loten, dan gaan er misschien niet veel mensen meegaan", beseft Vanhaezebrouck.

"Voor Tissoudali wordt het een challenge om er dan te zijn. En als hij niet klaar raakt, dan moeten we nog een ronde verder gaan."

De mogelijke tegenstanders nog eens op een rijtje: