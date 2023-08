Club Brugge rekent in vijf dolle minuten af met IJslandse Akureyri, terugwedstrijd is overbodig

Club Brugge heeft zijn heenwedstrijd in de derde voorronde van de Conference League met duidelijke 5-1 cijfers gewonnen. De terugwedstrijd van volgende week in IJsland lijkt nu al overbodig.

Het klasseverschil tussen Club Brugge en KA Akureyri was meteen duidelijk op het veld. Club eiste de bal op en na tien minuten brak zowaar Jorne Spileers de ban met zijn eerste goal voor Club Brugge.



Het was daarna zoeken naar een gaatje in de IJslandse defensie, de bus werd duidelijk geparkeerd in Brugse balbezit. Club probeerde wel, maar de aanvallen stokten vaak bij spits Thiago, die niet de beste voeten heeft in de combinatie.



Vijf minuten voor de rust drukte Club dan toch eens door. Vanaken kopte eerst een hoekschop binnen, Skov Olsen maakte daarna een steekballetje van Vetlesen mooi af en Thiago zorgde vanop de stip nog voor de 4-0 voor de rust.

Akureyri laat Club nog twee keer schrikken

Na de rust domineerde Club de wedstrijd nog altijd en had het ook het overwicht qua balbezit, maar veel uitgespeelde kansen kwamen daar niet van. Op het uur was het zelfs Akureyri dat scoorde, de Schot Willard schoof de bal onder onder Mignolet door nadat de Brugse defensie wat stond te slapen.

Even later was het opnieuw schrikken. Plots stonden vier IJslanders tegenover twee Club-verdedigers en Willard schoof de bal opnieuw binnen, gelukkig voor Club stond de Schot deze keer buitenspel. Een kwartier voor tijd pikte de ingevallen Yaremchuk nog zijn goaltje mee, zijn eerste in tien maanden.

Club wint zo opnieuw zijn heenwedstrijd in de kwalificaties van de Conference League met ruime cijfers, de terugwedstrijd van volgende week in IJsland is nu al overbodig. Het scouten van Osasuna, de tegenstander in de play-offs van de Conference League, kan nu al beginnen.