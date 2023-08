Gentse Feesten, part zoveel: Orban en Cuypers verzorgen opnieuw de show in Gentse recordzege

KAA Gent wilde tegen het Poolse Pogon een goede uitgangspositie verwerven met oog op de terugwedstrijd in de Conference League. Dan moest het in eigen huis liefst met enkele doelpunten verschil winnen.

Hein Vanhaezebrouck zette goudhaantje Gift Orban de voorbije wedstrijden op de bank, maar tegen Pogon Szczecin mocht hij nog eens in de basis beginnen van de oefenmeester van de Buffalo's. In doel kregen we Davy Roef, verder weinig grote verrassingen in de basiself.

Orban en Cuypers op de afspraak

Roteren zal de komende weken nog wel het toverwoord zijn voor Vanhaezebrouck. Met een goede prestatie in de thuiswedstrijd zou dat ook volgende week al mogelijk zijn. En dus trokken de Buffalo's ten strijde, al was het in het begin vooral aftasten.

© photonews

© photonews

Als je echter spitsen als Hugo Cuypers en Gift Orban hebt, dan heb je niet veel nodig om er Gentse Feesten van te maken. Zeker als de Poolse verdediging en sluitstuk Bartosz Klebaniuk op de koop toe ook nog een beetje gaan helpen.

De 21-jarige doelman zal niet goed slapen. Hij loste een bal van De Sart, waardoor Orban er 1-0 van maakte. En bij de 3-0 van Cuypers speelde hij een bal slecht weg. Cuypers profiteerde ook van mistasten achterin voor de 4-0, Orban had met een gelobde kopslag er ook twee inliggen voor de pauze.

Terugmatch overbodig

Rusten met 4-0, dan weet je dat de match gespeeld is én de terugwedstrijd ook al quasi overbodig is. De Poolse bezoekers probeerden een kwartier lang de bakens te verzetten, Gent kroop wat achteruit en werd wat nonchalant.

© photonews

© photonews

Veel werk kreeg doelman Roef niet - daarvoor waren de Polen te onzorgvuldig in de afwerking. En Gift Orban kon er aan de overkant wel nog 5-0 van maken. Een evenaring van het Europese record dat enkele jaren geleden tegen het Roemeense Viitorul werd neergezet.

Verder kwamen de Buffalo's niet meer. En dat was ook niet nodig. De terugwedstrijd is nu al een maat voor niets, Poolse heksenketel of niet. Een nieuwe deugddoende prestatie voor Gent, dat voorlopig alles blijft winnen.