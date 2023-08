Gent staat voor quasi onmogelijke keuze: slordige 30 miljoen of... meespelen voor de titel

Drie Europese matchen, 15 keer gescoord, netjes verdeeld over die drie wedstrijden. Da's indrukwekkend, zonder meer. Het duo Cuypers-Orban nam er daarvan 10 voor zijn rekening. Met zo'n voorhoede speel je mee voor de prijzen, maar het dynamische duo zal waarschijnlijk ontbonden worden.

Cuypers-Orban, da's een voorhoede die bij elke ploeg in België in de basis zou staan. Ze zijn enorm complementair, ook al hebben ze veel dezelfde kwaliteiten. Beiden zijn ongelooflijk doelgericht, hebben een sterk schot en kiezen het juiste moment om de diepte in te gaan.

Indrukwekkend complementair

Da's misschien nog het meest indrukwekkend: ze lopen elkaar niet voor de voeten. Hein Vanhaezebrouck heeft het erin gepompt: als de ene uitzakt of naar de flank uitwijkt, zoekt de andere diepgang. Ze voelen elkaar heel goed aan. Kums en De Sart hebben het al laten vallen: een plezier om die ballen te geven.

Met zo'n duo speel je voor de prijzen als het achteraan wat stevig staat. Elke match komen er wel kansen en ze hebben zo weinig nodig. Maar is het realistisch dat Gift Orban op 6 september nog een Buffalo is? Op dit moment is het antwoord volmondig 'nee'.

Als Lille doorduwt...

Lille, Tottenham en een rist Europese topclubs hebben hem op hun radar staan. Als één van die eerste twee doorduwt, is hij onhoudbaar. De 21-jarige Nigeriaan zijn marktwaarde ligt op 20 miljoen euro, maar dat zal zelfs niet in de buurt liggen van wat Gent ervoor wil vangen.

Het zou zelfs kunnen dat het in de buurt komt van wat Club voor Charles De Ketelaere ving en dat was 35,5 miljoen. Gent prijkt al op de tweede plaats qua duurste uitgaande transfers ooit in de Jupiler Pro League. Met 27 miljoen euro voor Jonathan David aan... Lille.

Laat nu diezelfde David klaar zijn om naar de Premier League te trekken en Lille een vervanger zoekt... Dan weet je dat een topprijs voor een man die nog doelgerichter is geen utopie zal zijn. Gent kan zich financieel gezien niet veroorloven om zo'n financiële injectie te weigeren.

En Orban zelf denkt ook klaar te zijn voor een grotere competitie. Wie zijn wij om hem ongelijk te geven. Maar zo'n ruwe diamant vind je niet elk jaar. En hoe goed Cuypers ook is, met hem alleen speel je niet voor de hoofdprijs.