🎥 The Gift Orban that keeps on giving!

Wat een speler toch is Gift Orban! Scoren aan de vleet en met ongelooflijke statistieken. Niet veel spelers kunnen zeggen dat een spreekwoord hen op het lijf is geschreven.

Met 5-0 won KAA Gent van Pogon Szczecin in de voorrondes van de Conference League. Kwalificatie voor de volgende ronde mag bijna niet meer ontsnappen. Eén van de smaakmakers in de Ghelamco Arena op woensdagavond was Gift Orban.

De Nigeriaanse aanvaller liet even zien dat vorig seizoen geen toevalstreffer was. Na twee wedstrijden op de bank mocht hij nog eens in de basis starten. Hij liet met een hattrick ineens aan de wereld zien dat hij zeker geen 'one hit wonder is'.

Is het eerder 'the gift that keeps on giving'. Een spreekwoord dat past bij zijn naam en op zijn lijf is geschreven. Het wordt vertaald als 'iets met een aanhoudend, meestal positief, gevolg'. Met 25 doelpunten in 25 wedstrijden waaronder 4 hattricks is dit zeker op hem van toepassing.