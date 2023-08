Hein Vanhaezebrouck heeft het gelijk aan zijn kant, al kan het ook hoog spel worden

Hein Vanhaezebrouck heeft Orban weten te prikkelen, als we naar het verloop tegen Pogon kijken. Gelijk krijgen ze zo allebei, maar toch vooral de trainer van de Buffalo's. Voorlopig.

Veel trainers dromen van een diamant als Gift Orban. Ze zouden hem vanzelfsprekend elke match opstellen. Hein Vanhaezebrouck niet. De man die de sportieve lijnen uittekent bij de Buffalo's weet natuurlijk wat voor een druk programma zijn ploeg de voorbije jaren heeft moeten afwerken, door combinatie van competitie, beker en Europees voetbal.

Vanhaezebrouck is vast van plan om al zijn spelers te gebruiken om aan het eind op zo veel mogelijk fronten een zo goed mogelijk resultaat voor te leggen. Roteren is daar een onderdeel van. Voetballers - zeker die met het talent van Orban - willen natuurlijk altijd spelen. Toch zullen velen - de publieke opinie incluis - die aanpak aanvaarden.

Offensieve weelde

Zolang de resultaten goed zijn. Iedereen weet dat de grote kracht van dit KAA Gent de offensieve weelde is. De werkkracht en de goals van Cuypers, de dribbels van Tissoudali en het vernuft van Orban: wat een combinatie. Aan Vanhaezebrouck om slim te kiezen wanneer hij wie van dit trio nu aan de kant laat, zolang Orban nog bij Gent speelt.

© photonews

Neem nu de laatste competitiewedstrijd. Vanhaezebrouck liet Orban 90 minuten op de bank, Tissoudali 80 minuten en basisspeler Cuypers had zijn dag niet. Dan blijft er van die offensieve weelde plots niets over. Dat is een risico nemen. Gent won alsnog, na een weinig denderende match, maar over dat laatste moet het zich geen zorgen maken.

Buitenshuis winnen enkele dagen na een Europese match: dat is gewoon prima, in welke omstandigheid dan ook. Het is goed uitgedraaid in Mechelen. Als je dan ziet dat Orban tegen Pogon wel aan de aftrap komt en dan volop zijn duivels ontbindt, is het dubbel winst voor Hein. Het rapport van zijn ploeg is voorlopig 100%. Knap.

Lot niet tarten

Met zo'n cijfers heeft de trainer altijd gelijk en dat is in deze zeker het geval. Al hoeft Hein nu ook niet het lot te tarten. De juiste keuzes over wie wanneer rust te geven zullen cruciaal zijn om van dit seizoen een succes te maken. Gaat hij daar iets te ver in en valt het wat tegen, kan hij ook een schietschijf worden voor criticasters.