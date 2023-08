"Dan kan dit Gent meespelen om de prijzen" - Vanhaezebrouck en Cuypers reageren op ferme uitspraak

Wim De Coninck was als analist aanwezig in de Ghelamco Arena voor de wedstrijd tegen het Poolse Pogon. En hij gelooft in wat Gent op de mat brengt. Wat denken de spelers en coach Vanhaezebrouck ervan?

KAA Gent speelde dit seizoen al vijf wedstrijden met inzet. Drie in Europa, twee in de vaderlandse competitie. De cijfers zijn weergaloos. 15 op 15, met 19 gemaakte doelpunten en 5 tegendoelpunten. Twee keer werd de nul gehouden, in Europa al drie keer op rij vijf keer gescoord. © photonews "Als ze elke keer zo spelen, dan gaan er weinig ploegen zijn waar Gent van gaat verliezen. Als Orban en Cuypers beiden blijven, dan kan Gent voor de prijzen meespelen", aldus Wim De Coninck in zijn analyse na de wedstrijd. Energieker "Het is nog héél vroeg op het seizoen", aldus Hugo Cuypers in een reactie. "We hebben veel wapens voorin en als iedereen blijft hebben we een goede linie. Voorlopig gaat alles goed, maar we moeten de focus houden." En wat denkt coach Hein Vanhaezebrouck? "Ik heb aanvallende weelde. Vergeet Tarik Tissoudali ook niet in het hele verhaal. Maar met drie spitsen alleen ga je geen kampioen worden. Ik zag een energieker team dan ik vorig seizoen bij momenten zag. Laat ons hopen dat we dat kunnen blijven laten zien." Zondag volgt wedstrijd nummer zes tegen Westerlo, volgende week gaat het richting Polen en daarna nog STVV en vermoedelijk twee keer APOEL Nicosia in augustus.