Hugo Cuypers nu al in de geschiedenisboeken van KAA Gent: "Maar dat is het enige dat telt"

Het gaat hard voor Hugo Cuypers. Ook tegen het Poolse Pogon scoorde hij twee keer. En zo is hij in iets meer dan een seizoen al topschutter aller tijden in Europa voor KAA Gent.

Eentje tegen Shamrock Rovers, Djurgarden en Molde in de groepsfase, eentje tegen Basaksehir en zowel in de heen- als terugwedstrijd tegen West Ham United. Dat waren de zes Europese goals van Hugo Cuypers vorig seizoen voor de Buffalo's.

Dit seizoen maakte hij er zowel thuis als uit twee tegen Zilina en ook tegen Pogon vlogen er twee binnen. Met twaalf is hij zo - samen met Kalifa Coulibaly - topschutter aller tijden bij de Buffalo's in de Europese competities. Gift Orban zit overigens al aan negen stuks, dat kan nog een strijd in de strijd worden.

© photonews

"Ik hoorde het na de wedstrijd en natuurlijk is dat leuk om horen, maar eigenlijk telt enkel de kwalificatie voor minstens de groepsfase. Anders heb je niets aan die statistiek. De terugwedstrijd is nog niet overbodig en dan volgt er nog een ronde. Maar eerst zondag opnieuw een belangrijke wedstrijd in de competitie."

Groepsfase

"We moeten die groepsfase absoluut halen, dat is het belangrijkste. Twee seizoenen geleden hebben ze bij Gent ook zes wedstrijden overleefd in de voorrondes, dat moeten we nu opnieuw doen. We weten dat we niet mogen falen en bekijken het ronde per ronde en match per match."

Het gevaar komt van overal bij Gent momenteel, maar toch zijn vooral Orban en Cuypers een gouden duo: "We hebben veel wapens voorin. De kansen gingen er goed in, maar we moeten de focus houden. Hopelijk kan het lang zo verder duren."