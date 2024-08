LIVE: Midden in transferbeslommeringen staat de match van het jaar op Gent te wachten

Er staat heel wat op het spel voor Wouter Vrancken en de hele Buffalo-familie. Niet verliezen van Partizan Belgrado en KAA Gent krijgt acht extra wedstrijden in Europa om zich te laten zien aan iedereen.

Na de 0-1 in de heenwedstrijd heeft KAA Gent vooral veel te verliezen in de thuismatch in de Planet Group Arena tegen Partizan Belgrado. Daar mogen overigens wél supporters aanwezig zijn, in tegenstelling tot vorige week.

Het zou voldoende moeten zijn om de zaak over de streep te trekken, al moest Gent ook vorige week in Belgrado een paar keer rekenen op een goede Davy Roef om een tegendoelpunt en een moeilijkere situatie te voorkomen.

Ondertussen blijven de transfergeruchten sluimeren in en rond de Arteveldestad. Nadat eerder Tissoudali en De Sart vertrokken en er al heel wat te doen was rond Torunarigha en Fernandez-Pardo is het nu aan Hong.

Watanabe opnieuw fit

De Zuid-Koreaan wil weg, maar heeft tot op heden nog tegen geen enkel voorstel ja gezegd. En dus blijft hij voorlopig een speler van KAA Gent. Net als onder meer Samoise en Hjulsager.

Er wél opnieuw bij is Watanabe, centrale verdediger bij de Buffalo's en de laatste weken enorm goed op dreef. Hij was ziek in Belgrado. Het wordt aftellen naar 6 september én naar 19u50. Europees voetbal kan van belang zijn op verschillende vlakken.