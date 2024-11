Spelen met vuur tegen Omonia Nicosia: nieuwe felbevochten zege voor KAA Gent in Conference League

KAA Gent wilde tegen Omonia Nicosia de kater uit de competitiematch tegen Beerschot van zich afspelen. Een deugddoende overwinning, liefst met goed voetbal. Dat leek het devies voor de Buffalo's. Het belangrijkste doel werd bereikt, dat is de analyse achteraf.

Na het zwakke gelijkspel tegen Beerschot stond Wouter Vrancken bij sommige fans al onder zware druk. Aan hem dus om bij te gaan sturen in de Europese thuiswedstrijd tegen Omonia Nicosia. En dat zou hij doen.

Vier nieuwkomers bij Gent

Er waren liefst vier wijzigingen in zijn basiself. Ito kreeg op het middenveld de voorkeur op Gerkens, terwijl Samoise en Araujo de backs van dienst waren. Gudjohnsen mocht voorin blijven staan, maar kreeg deze keer onder meer ook Sonko naast zich.

KAA Gent nam in de eerste helft de match snel in handen tegen toch wel een vrij zwakke Cypriotische ploeg uit Nicosia. Die hadden wel 1000 fans meegebracht, waardoor die bijwijlen de boel overnamen in en vrij lege Planet Group Arena.

Op het halfuur was er een goede pass van Araujo op Gandelman, die toch wel vrij makkelijk de 1-0 tegen de touwen kon schieten. Nog voor de pauze had Gudjohnsen er in een rebound altijd 2-0 moeten van maken, maar hij miste van dichtbij.

Na de pauze zakten de Buffalo's wat meer in. Ze kregen wel nog een aantal mogelijkheden in de omschakeling, maar speelden achterin toch bijwijlen met het nodige vuur. Davy Roef moest een paar keer goed tussenkomen.

6 op 9 in Conference League

Vijf minuten voor tijd had Stepinski de gelijkmaker aan de voet, maar hij viseerde het zijnet. En zo kwam Gent met de schrik vrij in deze wedstrijd in de Conference League. Het speelde zijn beste match tegen Chelsea, maar pakte twee overwinningen in de andere matchen.

Met 6 op 9 komen ze voorlopig op een tiende plaats in de Conference League terecht. De top-24 lijkt stilaan een zekerheid te worden, maar de Buffalo's mogen/moeten eigenlijk hoger mikken. Zondag tegen Standard zal ook het niveau nog wat moeten worden opgevijzeld ongetwijfeld.