"Dat zijn zijn kwaliteiten": analisten lyrisch, Gandelman legt de verborgen boodschap achter zijn gebaar en tattoo uit

Omri Gandelman is een echt fenomeen. Sinds hij dik een jaar geleden overkwam naar KAA Gent weet hij de fans en analisten steevast te verbazen. Zelfs als hij niet goed in een wedstrijd zit, kan hij alsnog scoren. En zo iedereen het zwijgen opleggen.

Vorig seizoen was hij met dertien doelpunten en zeven assists al van grote waarde voor KAA Gent, dit seizoen gaat hij verder op de ingeslagen weg. Tegen Omonia Nicosia maakte hij al zijn negende goal van het seizoen.

Gandelman en zijn kwaliteiten

Voeg daar ook nog twee assists bij en je snapt meteen het grote belang van de centrale middenvelder voor de Buffalo's. "Hij zat misschien niet heel goed in de wedstrijd, maar is toch opnieuw beslissend voor Gent", aldus Brecht Dejaegere in de analyse bij Sporza.

Franky van der Elst pikte meteen in: "Hij heeft het niet nodig om goed in een wedstrijd te zitten om een goal te maken. Diepgang zoeken, in de zestien komen en goals maken: dat zijn zijn kwaliteiten. Hij weet wat hij wil."

Focus op zichzelf

Gandelman zelf was ook tevreden met zijn doelpunt: "Ja, het was een belangrijke goal. We halen positieve energie uit deze wedstrijd. De drie punten waren heel belangrijk voor ons."

De Israëlische middenvelder liet ook een tattoo zien en drukte een vingertje tegen de mond in de viering. Niets naar de fans toe: "Neen, mijn tattoo ziet er ook zo uit. Het gaat over de focus op jezelf houden en geen geluiden van buitenaf toelaten."