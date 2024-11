Cercle vecht meer dan een helft met tien man en behaalt felbevochten punt in Oostenrijk

Cercle Brugge heeft donderdagavond een felbevochten punt mee naar huis genomen. De Vereniging moest vlak voor rust afscheid nemen van Kévin Denkey, die een tweede gele kaart kreeg. In een saaie wedstrijd konden zowel LASK Linz als Cercle Brugge niet overtuigen, wat resulteerde in een 0-0 eindstand.

Cercle Brugge pakte in de competitie een knappe zes op zes na wedstrijden tegen Union en Sporting Charleroi. Ook in de beker won groen-zwart eenvoudig met 3-0 van Olympic Charleroi. Aan de Vereniging dus om deze goede lijn ook door te zetten in Europa.

Na een pijnlijke 3-1 nederlaag in IJsland was Cercle Brugge vastbesloten om in Oostenrijk een beter resultaat neer te zetten. Trainer Miron Muslic koos dit keer voor zijn gebruikelijke basiselftal, met slechts twee wijzigingen. Agyekum maakte plaats voor Abu Francis, en Efekele kreeg de voorkeur boven Nazinho. Bij tegenstander LASK Linz stond Peter Žulj, die eerder twee seizoenen voor Anderlecht speelde, in de basis.

LASK Linz begon fel en dwong al in de openingsfase enkele kansen af. Berisha en Stojkovic zorgden snel voor dreiging, maar doelman Delanghe hield Cercle overeind. Vlak voor de rust werd het opnieuw spannend toen Žulj de binnenkant van de paal raakte, en de bal in de rebound gevaarlijk voor het doel bleef liggen.

Ingrijpen na rode kaart

Cercle Brugge ging de tweede helft tegen LASK Linz in met een man minder na de uitsluiting van Kévin Denkey net voor rust. Trainer Miron Muslic besloot stevig in te grijpen en voerde drie wissels door tijdens de rust. Ondanks hun numerieke nadeel koos Cercle ervoor om niet meteen achteruit te kruipen. LASK Linz probeerde druk te zetten, maar slaagde er niet in om tot echte kansen te komen.

In de slotfase probeerde LASK Linz alles om toch nog een doelpunt te forceren. Kapitein Žulj kreeg in blessuretijd nog een kans, maar zijn schot ging meters naast. De scheidsrechter voegde vier minuten extra tijd toe, waarin Cercle Brugge vooral probeerde de bal zo ver mogelijk weg te werken, met resultaat, want de wedstrijd eindigde op een 0-0 gelijkspel.

Terechte rode kaart Denkey?

Na ruim een halfuur spelen kreeg Kévin Denkey zijn eerste gele kaart na een luchtduel, wat hem sowieso uitsloot voor de volgende thuiswedstrijd tegen Hearts. Kort voor de rust volgde echter al een tweede gele kaart voor de Togolees, na een lichte overtreding waarbij hij in een luchtduel zijn hand op de schouder van zijn tegenstander legde. De scheidsrechter stuurde Denkey met rood van het veld, wat Cercle op een lastig moment in ondertal bracht.

Geel of geen geel? 🤔🟨🟨 pic.twitter.com/JCjo2tEoVC — Play Sports (@playsports) November 7, 2024