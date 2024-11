Cercle Brugge praat met topclub uit Ligue 1 over Kévin Denkey, al is er nog één heel groot probleem...

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Kévind Denkey kon afgelopen zomer geen transfer versieren. Een grote verrassing, maar er wordt nog steeds naar een oplossing gezocht voor de doelpuntenmachine van Cercle Brugge.

Kévin Denkey speelt in november 2024 nog steeds bij Cercle Brugge, iets wat enkele maanden geleden ondenkbaar leek. Denkey werd topschutter met 27 doelpunten in 38 wedstrijden in de JPL.

Deze zomer verwachtte iedereen dat de spits een mooie transfer zou versieren, maar die kwam er dus niet. Er worden nu nog steeds oplossingen gezocht.

Zo meldt transferexpert Sacha Tavolieri dat het Franse LOSC nog steeds aan het onderhandelen is over een mogelijke transfer. Denkey zou er Jonathan David (ex-KAA Gent) moeten gaan vervangen. Hij zal er naar alle waarschijnlijkheid vertrekken.

Alleen is er momenteel nog een groot probleem: de prijs. Denkey speelt op dit moment iets minder dan afgelopen seizoen en moet soms starten op de bank. Zijn marktwaarde is volgens Transfermarkt dan ook al een beetje gezakt.

Tavolieri weet dat het bestuur van AS Monaco, de moederclub van Cercle Brugge, zijn prijskaartje wil verhogen naar 26 miljoen euro... Het blijft afwachten hoe dit dossier nog zal vorderen.