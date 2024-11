Muslic komt terug op controversiële tweede gele kaart van Denkey en benoemt man van de match

Miron Muslic kijkt tevreden terug op het gelijkspel van zijn team tegen LASK Linz. Dit resultaat is bijzonder belangrijk, aangezien de Vereniging de tweede helft met tien man moest spelen na de rode kaart voor Kévin Denkey.

Na ruim een halfuur spelen kreeg Kévin Denkey zijn eerste gele kaart na een luchtduel. Kort voor de rust volgde echter al een tweede gele kaart voor de Togolees, na een lichte overtreding waarbij hij in een luchtduel zijn hand op de schouder van zijn tegenstander legde.

Rood Denkey

De beslissing van de scheidsrechter om Denkey zijn tweede gele kaart te geven, was dan ook het discussiepunt na de wedstrijd. Muslic gaf aan dat de beslissing twijfelachtig was, maar toonde respect voor de moeilijkheid van de keuze die de scheidsrechter moest maken.

Toch is Muslic zeer tevreden over wat zijn team presteerde op het veld. "Gezien de omstandigheden, met die rode kaart, was 1 punt het hoogst haalbare. We hebben goed verdedigd en we hebben ons mannetje gestaan."

"We hebben in het verleden bewezen dat we met tien man kunnen vechten, en dat deden we vandaag opnieuw. Het was zeker niet makkelijk tegen een sterke ploeg als LASK, maar we hebben ons goed verdedigd. Maxim Delanghe was cruciaal met enkele belangrijke reddingen."

Slechte eerste helft

De coach was echter niet helemaal tevreden over de eerste helft, waarin zijn team moeite had om het tempo te volgen en vaak ruimte weggaf aan LASK. "Ze hebben goed onder onze druk uitgevoetbald en vaak ruimte in onze rug gevonden. De eerste helft was zeker niet onze beste", aldus Muslic.

Met vier punten uit de eerste drie wedstrijden van de groepsfase heeft Cercle Brugge nog volop kansen om door te stoten naar de volgende ronde. Groen-zwart speelt op 28 november hun volgende thuiswedstrijd in de Conference League tegen Hearts.