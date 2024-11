Is de druk eindelijk weg voor KAA Gent na Europese zege? Coach Vrancken heeft er dit over te zeggen

De eerste helft van KAA Gent tegen Omonia Nicosia was zeer degelijk te noemen, in de tweede helft kropen de Buffalo's toch opnieuw achteruit. Toch was coach Wouter Vrancken achteraf een tevreden oefenmeester, want in deze fase tellen toch ook vooral de punten. Is de druk zo wat weg?

Mijn analyse van de wedstrijd? We speelden een heel goede eerste helft naar mijn gevoel. We hadden veel controle, veel balcirculatie en een goede druk op de bal", aldus Wouter Vrancken in zijn perspraatje achteraf.

Zeer dominante eerste helft

"Er was veel dominantie, we hadden zeker 2-0 moeten voorstaan aan de rust. Onze tweede helft was iets minder. Is het dat we iets meer voelden dan in de eerste helft? Heeft de eerste actie na de koffie vertrouwen wat weggepakt? Ik weet het niet."

"Maar met de juiste mentaliteit hebben we ons naar een resultaat gevochten. We kregen nog wat kansen, maar zijn te veel gaan breien in de zestien meter. We hadden onszelf lucht en ademruimte kunnen geven. Alles samen wel een verdiende overwinning in de Conference League, we hebben alles onder controle."

Druk op de ketel?

En dus is de vraag: is de druk er nu af? Was de match tegen Omonia Nicosia een match die moest gewonnen worden? "Ik heb elke wedstrijd het gevoel dat we even moeten winnen."

"We gaan elke week ons beste zelf geven om te winnen. We hadden Omonia Nicosia niet met vijf achterin verwacht en we hebben ons daar goed en snel aan aangepast." En nu op naar zondag om met een goed gevoel de interlandbreak in te trekken.