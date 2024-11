Wouter Vrancken moet nog twee spelers missen, maar blikt met vertrouwen vooruit

KAA Gent staat na twee speeldagen in de Conference League met 3 op 6 in het pak. Tegen Omonia Nicosia is een overwinning dan ook eigenlijk een must met oog op de top-8 in de League Phase. Wouter Vrancken blikt vooruit.

Ook Omonia Nicosia wil graag komen winnen in Gent. De Buffalo's moeten het bovendien zien te rooien zonder een aantal spelers in de thuismatch tegen de Cyprioten. Stefan Mitrovic en Hugo Gambor zijn niet beschikbaar voor de wedstrijd. "Omonia Nicosia? Het is een sterk voetballende ploeg die ook wil voetballen", aldus Wouter Vrancken op zijn persconferentie.



"Hun spits weet het doel zeker staan. Het is een totaal andere manier van spelen dan bijvoorbeeld Molde, dus zeker moeilijk te vergelijken. Ze hebben zeker meer voetballende kwaliteiten, maar staan misschien iets minder structureel of verdedigend."