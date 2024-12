Appeltje, eitje: KAA Gent overwintert in Europa na erg makkelijke zege tegen FK TSC Backa Topola

KAA Gent speelt ook na Nieuwjaar nog in de Conference League. Dat is de slotsom na een makkelijke zege tegen het Servische FK TSC Backa Topola. Een match werd het nooit en zo is de top-24 nu al een zekerheid.

KAA Gent had in deze campagne in de Conference League al verloren op bezoek bij Chelsea en Lugano, maar thuis wel al twee keer gewonnen. Het wilde dat deel van de competitie in stijl afronden en thuis met een 9 op 9 uitpakken.

Dan moest het Servische FK TSC Backa Topola voor de bijl. Wouter Vrancken voerde in zijn basiself drie wijzigingen door na de gewonnen wedstrijd tegen STVV. Araujo, Mitrovic en Surdez waren de nieuwe namen van dienst.

Schaapjes na dik kwartier al helemaal op het droge

Voorin bleef Max Dean staan en die kon zijn ploeg na vijf minuten al vanop de stip op voorsprong brengen, al was zijn elfmeter niet eens zo goed getrapt. Surdez had toen al een bal tegen de paal getrapt en Gent was in het begin heer en meester.

Na een lekkere voorzet van Brown kon Gandelman van dichtbij en via de doelman de score al verdubbelen en na twintig minuten was de match helemaal gespeeld toen Surdez in de rebound profiteerde na een poging van Dean.

© photonews

Alles in kannen en kruiken dus voor de Buffalo's, die de 3-1 tot twee keer toe zagen afgekeurd worden voor buitenspel. Ook een treffer van Gandelman ging niet door. Gaandeweg begonnen de Gentenaars wel wat slordiger te worden.

Roef en de paal moesten een keertje redding brengen, verder bleek het Servische team ook uit in aanvallende onmondigheid. Het spel ging wel wat op en neer, maar meer dan wat ergernissen aan de arbitrage kwamen er niet meer.

Europese overwintering

Door de ruime zege is Gent nu wel al zeker van een stekje in de top-24 van de League Phase en dus ook van een verlengd verblijf in Europa. Op de slotspeeldag gaat het op bezoek bij het puntenloze Noord-Ierse Larne.

De top-16 heeft het daar in eigen handen, voor de top-8 zullen heel wat teams uit de top-12 punten moeten laten liggen op de slotspeeldag. Binnen exact een week weten we meer over het Europese vervolg van Gent.