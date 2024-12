KAA Gent wint met 3-0 in Europa, maar spelers en coach blijven zeer kritisch over één iets

KAA Gent had na twintig minuten al orde op zaken weten te zetten tegen FK TSC Backa Topola. Toch was er na de 3-0 ook nog plaats voor heel wat kritische noten bij spelers én coach. Het had namelijk nog wat meer kunnen zijn.

KAA Gent stond na twintig minuten al 3-0 voor tegen Backa Topola, maar daarna sputterde de motor een beetje. Zeker over de tweede helft was Wouter Vrancken niet onverdeeld tevreden.

Niet tevreden over tweede helft

"In de tweede helft waren er openingen, maar deden we andere dingen. We hadden te veel tijd nodig, te veel dribbels nodig, ook al lagen er heel grote ruimtes."

"Ik was niet tevreden van de tweede helft, maar dit is een goede overwinning. Jammer dat we niet meer scoorden en niet bleven duwen zijn voor verdere doelpunten, want goals kunnen ook van belang zijn voor de eindafrekening in de League Phase."

Meer moeten scoren

Ook Mathias Delorge was kritisch over de zaak in het flashinterview op Sporza: "We hadden deze wedstrijd altijd met 5-0 of 6-0 moeten winnen. We hebben onbedoeld de voet van het gaspedaal gelost. De wedstrijd was al snel beslist, maar we hadden gewoon moeten blijven doorgaan."

Een gedachte die ook leefde bij Sven Kums, die ook vond dat zijn team wat meer had kunnen scoren. "Ze speelden heel open en gaven heel veel ruimte weg. We haddden nog een paar mogelijkheden beter kunnen uitspelen."