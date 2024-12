KAA Gent droomt nog van Europese top-8 in Conference League: "Geen kansberekening"

KAA Gent heeft er een nuttige driepunter bij in de Conference League. Met 9 op 15 zijn ze nu al zeker van de top-24 in de League Phase en dus minstens de tussenronde van de derde Europese beker. Volgende week kunnen ze in Noord-Ierland bij Larne een nog betere uitgangspositie verwerven.

Op dit moment staat KAA Gent dertiende van de 36 teams in de League Phase van de Conference League. De top-8 mag de tussenronde overslaan en is rechtstreeks geplaatst voor de achtste finales.

Dromen van top-8

De nummers 9 tot 24 spelen een tussenronde, waarbij de ploegen van 9 tot 16 wel reekshoofd zijn en de tweede wedstrijd thuis mogen spelen. Winst bij Larne en Gent zit zeker bij de top-16.

Ook de top-8 is nog mogelijk, ook daarvoor is winst een absolute must. "We staan nu dicht bij die top 8, dus we moeten daar gewoon voor gaan. We gaan volgende week bij Larne gewoon drie punten proberen te halen", liet Mathias Delorge in de kaarten kijken.

Eerst en vooral winnen in Noord-Ierland

Sven Kums gaat er bij Larne ook alles aan doen: "In Larne gaan we zoveel mogelijk doelpunten proberen te maken, maar laat ons eerst maar beginnen met te winnen. Daarna kunnen we kijken naar het doelsaldo."

En coach Wouter Vrancken? Die wil niet gaan tellen. "ik ben niet bezig met kansberekening. We willen in Larne gaan winnen en dan zullen we wel zien. Dat is het eerste dat we moeten doen, daarna zullen we zien hoever we komen."