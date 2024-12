Sven Kums (KAA Gent) laat zich uit over toekomst bij Buffalo's

Sven Kums mocht invallen voor KAA Gent tegen het Servische FK TSC Backa Topola. Op die manier blijft hij een belangrijke figuur voor de Buffalo's, al had hij dit seizoen al wat te maken met blessures waardoor hij minder tot spelen toekwam.

Dit seizoen kwam Sven Kums tot op heden al in negentien wedstrijden in actie, maar meer dan 1045 speelminuten verzamelde hij daarin nog niet. Op die manier is hij wat minder incontournable dan vorig seizoen.

Opdracht volbracht

"We wisten wat we moesten doen: drie punten pakken en de kwalificatie veiligstellen. Hopelijk kunnen we nu ook die laatste wedstrijd winnen, zodat we nog wat hoger kunnen eindigen", reageerde Kums na de match tegen FK TSC Backa Topola uit Servië.

"Fysiek gaat alles goed met mij. Er zijn veel wedstrijden, dus het is een beetje oppassen met mij. De coach doet dat heel goed", geeft de 36-jarige middenvelder van KAA Gent aan.

Nog geen contract voor volgend seizoen

In maart 2024 werd zijn contract voor een laatste keer verlengd, toen tot juni 2025. En dus is de vraag stilaan: komt er ook nog een seizoen 2025-2026 bij de Buffalo's?

"Nee, er zijn nog geen gesprekken geweest. We zullen zien naarmate het seizoen vordert wat ik zal doen aan het einde van het seizoen. Daar denk ik nu nog niet over na", is Kums zeer duidelijk.