Enorme blamage: Gent lijdt pijnlijke nederlaag tegen 'slechtste ploeg in Europa'

Van een ongeziene blamage gesproken. Gent had de kans om zich nog te proberen in de top-8 van de Conference League te hijsen, maar op bezoek bij het Noord-Ierse Larne schoten ze zichzelf andermaal in de voet. De Noord-Ieren profiteerden en gaan Europa uit met een heerlijke overwinning.

KAA Gent trok naar Belfast voor een duel met Larne, het nummer negen uit de Noord-Ierse competitie. In de Conference League hadden de Noord-Ieren nog geen enkel punt gepakt, dus op papier waren ze een hapklare brok voor de Buffalo's.

De Belgen waren al zeker van Europees voetbal na Nieuwjaar, maar bij een overwinning konden ze nog dromen van de top-8 om zo een ronde over te kunnen slaan in de Conference League. En ook met oog op de Belgische coëfficiënt konden de Belgische teams goede zaken doen.

Heel veel slordigheden

Op een moeilijk te bespelen grasmat liet KAA Gent echter niet al te veel mooie dingen zien. "We moeten ons daarover zetten", had Wouter Vrancken vooraf over het (gebrek aan) gras gezegd. De oefenmeester koos voor Gudjohnsen voorin en gaf ook Tibe De Vlieger een debuut als basisspeler.

© photonews

Een hele eerste helft lang grossierden de Buffalo's in slechte passes en onzorgvuldigheden. Het gebrek aan focus zorgde ervoor dat Lusty en Todd zich een paar keer konden laten positief opmerken. Gent zette daar een paar schuchtere pogingen van Gandelman en Gudjohnsen tegenover.

De 0-0 aan de rust was niet onlogisch te noemen, meteen na rust kon de ingevallen Sonko de 'slechtste ploeg in Europa' even aan het twijfelen brengen. Gaandeweg zakte het niveau echter opnieuw in en kwam Larne opnieuw beter in de wedstrijd.

Pijnlijke nederlaag

Op een inworp kon Graham de bal uiteindelijk naar de tweede paal pompen, waar kapitein Cosgrove de 1-0 tegen de netten wist te schuiven. Grote vreugde bij de thuisploeg, de Buffalo's helemaal in zak en as.

Een poging om nog iets terug te doen in het slot van de wedstrijd? Die draaide op niets uit. Larne pakt zijn eerste punten in de League Phase, Gent ziet de top-8 en zelfs de top-16 verdwijnen als sneeuw voor de zon. Daardoor is het zelfs geen reekshoofd meer in de tussenronde.