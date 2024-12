Wat een gemiste kans! KAA Gent kost België een tweede plaats en schiet ook zichzelf in de voet

Bij een overwinning van AA Gent in Noord-Ierland zou België tweede zijn geëindigd in de UEFA-coëfficiëntenranglijst per land. De Buffalo's hebben de grote prijs gemist.

Het is waarschijnlijk de grootste teleurstelling van dit begin van de Europese campagne voor de Belgische clubs. Deze donderdagavond werd AA Gent verslagen op het veld van Larne, dat nog geen enkel punt had behaald in de Conference League.

Een zware nederlaag voor de Buffalo’s, die de league phase uiteindelijk op de 17de plaats eindigden en nu door de play-offs moeten. Een moeilijke uitdaging voor de spelers van Wouter Vrancken, die het zullen opnemen tegen een taaie tegenstander (lees hier).

Gent miste de gouden kans

Had Gent gewonnen in Noord-Ierland, dan hadden ze twaalf punten behaald aan het einde van de league phase en zich direct geplaatst voor de top 8. In die top 8 zouden de twee Belgische teams niet tegelijkertijd terechtgekomen zijn, aangezien Gent in dat geval de plaats van Cercle Brugge, de nummer 8, zou hebben ingenomen.

Dit heeft echter grote gevolgen voor de UEFA-coëfficiënt en de verdiende premies, aangezien, zoals we hier uitlegden, elke plaats belangrijk was voor de uiteindelijke telling. Een overwinning van Gent zou onze vertegenwoordigers dus op de 8ste en 9de plaats hebben geplaatst.

Coefficients !



+0.125 pour Gand ce soir (5 places possibles gagnées au classement)🩵



+0.625 pour le Cercle (0.200 le nul, 0.100 la qualif en 8e, 0.325 pour les 12 places possibles gagnées au classement final)💚



La Belgique finit 2024 avec 11.900 🇧🇪 pic.twitter.com/dAu2OzbOw8 — Data sport Belge (@Huart8Huart) December 19, 2024

De mooiste financiële beloningen, een groter coëfficiëntbonus en vooral een beter lot voor de Gentenaren, die ongetwijfeld de moeilijkste kant van de tabel hebben gekregen. De Buffalo’s zouden België ook op de tweede plaats hebben gezet in de jaarlijkse coëfficiëntenranglijst per land.

Het belang van deze plaats is niet onbelangrijk, aangezien de twee beste landen aan het einde van het seizoen een extra plek krijgen voor de volgende editie van de Champions League.

Terwijl de bonussen voor de Champions League en de Europa League nog moeten worden verdeeld en België, vergeleken met zijn concurrenten, op dit vlak niet erg in het voordeel zal zijn, zelfs als de drie Belgische teams ten minste in de top 24 eindigen, is het de echte grote prijs die donderdagavond is gemist.

Moeten we onze vertegenwoordigers echter verwijten dat ze deze kans gemist hebben, terwijl ze zich nog steeds voorbereiden om het record van vorig seizoen te breken? Zeker niet, natuurlijk.