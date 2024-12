"Beschamend": Sam Baro is woedend na zeperd van KAA Gent en grijpt kordaat in

KAA Gent ging met de billen bloot op bezoek bij het Noord-Ierse Larne. Niemand was te spreken over de ontluisterend prestatie van de Buffalo's. Ook de nieuwe sterke man Sam Baro niet.

Coach Wouter Vrancken zat in zak en as na de nederlaag bij Larne en noemde het not done wat zijn spelers lieten zien. En ook sterke man Sam Baro was bijzonder furieus over wat hij zag in het Noord-Ierse Belfast.

Blamage komt hard aan

Heel wat spelers toonden zich niet wakker of klaar voor de match. En dat heeft ferme gevolgen, want Gent had zich kunnen plaatsen voor de top-8 in Europa en zo een ronde kunnen overslaan in de Conference League.

Nu vielen ze zelfs buiten de top-16 en dus krijgen ze een vrij zware dobber in de tussenronde. Deze ochtend vond op vraag van Baro een groepsgesprek plaats over de zaak, want iedereen was ontgoocheld.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Sam Baro wil zondag tegen Standard een reactie zien. De mentaliteit binnen de ploeg zal dan helemaal anders moeten. “Dit was beschamend. Ik verwacht meer grinta, inzet en kwaliteit van deze ploeg."

"We mogen dan wel in een transitieperiode zitten, maar dit was ondermaats en AA Gent onwaardig. Iedereen moet individueel in de spiegel kijken. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid", keek hij ook naar staf en bestuur in een reactie bij Het Laatste Nieuws.