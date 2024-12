Wouter Vrancken keihard voor zijn spelers na 'schandalige' nederlaag: "Dit is gewoon het tegenovergestelde"

Een nederlaag tegen Larne, het zwakke broertje uit de groep van KAA Gent, dat was niet ingecalculeerd. Wouter Vrancken zat tijdens de match met de handen in het haar en spaarde zijn spelersgroep achteraf ook niet.

De nederlaag in Noord-Ierland kwam zwaar aan. “Overal liep het verkeerd, maar vooral tussen de oren”, aldus Vrancken bij HLN. “Voor alles wat AA Gent is, is het ‘not done’ wat er vandaag op de mat gelegd is."

Spelkwaliteit is één ding, maar dat de mentaliteit er niet was, dat stoort hem nog het meest. "Dan heb ik het niet over slechte passes, maar wel over hoe fel je het wil. Als je dan nog ziet dat we met een 0-1-zege bij de eerste acht waren geweest, dan krijg je eigenlijk nog wat je verdient na zo’n match."

Hij wou wel geen individuele spelers aanpakken, wan het was het collectief dat faalde. "Uiteindelijk na zo’n match is het iedereen. Offensief kan je nog zeggen dat de omstandigheden niet ideaal waren."

"Maar net dan moet je de mentaliteit tonen om die counters eruit te halen, wat zeker mogelijk was. Het was gewoon te mak. We konden een mooie avond beleven, maar het is net het tegenovergestelde geworden."

Vrancken hoopt dat zijn spelers nu eens voor de spiegel gaan staan. “Hoe hard dit zal aankomen? Ik hoop heel hard, omdat we op een goede manier bezig waren. Dit is gewoon helemaal het tegenovergestelde. Dit moet hard aankomen.”