Antwerp heeft haar eerste punt in de Europa League te pakken: The Great Old speelt 2-2 gelijk op het veld van Fenerbahçe SK

Antwerp heeft deze avond haar eerste punt kunnen pakken in de Europa League. De Belgische club speelde 2-2 gelijk op het veld van Fenerbahçe SK. Voor Fenerbahçe SK scoorde Valencia twee keer, terwijl Samatta en Gerkens voor Antwerp konden scoren.

Antwerp begon furieus aan de partij en het volgde al snel in het openingsdoelpunt. Fischer maakte zich goed los van zijn tegenstander en speelde de bal tot bij Samatta, die de bal maar binnen te leggen had. De aanvaller leek wel buitenspel te staan, maar de VAR zag er geen graten in.

Antwerp bleef de eerste 20 minuten ook de betere ploeg, maar daarna nam Fenerbahçe het commando over. Ze kregen enkele hoekschoppen en bij één van die corners was het prijs: Tisserand kopte eerst nog op Butez, maar Enner Valencia was goed gevolgd om de 1-1 binnen te duwen.

Fenerbahçe werd daarna zeer sterk en duwde Antwerp terug naar het eigen doel. Het leverde een strafschop op voor de Turkse club (Bataille ging in de fout op Valencia), maar diezelfde Valencia legde zijn strafschop, via een panenka, tegen de lat.

Enkele minuten later kreeg Fenerbahçe echter een nieuwe strafschop. Deze keer ging Almeida in de fout op Valencia. De spits ging opnieuw achter de bal staan en deze keer trapte hij de bal wel voorbij Butez in doel. 2-1 en het was meteen ook de ruststand.

Tweede helft

In de tweede helft kwam Balikwisha in de ploeg voor Fischer en het leek meteen te renderen. De vleugelaanvaller viel namelijk gretig in en zorgde meteen voor dreiging, maar grote kansen kregen we niet meteen te zien.

Antwerp werd wel sterker en een half uur voor het einde konden ze zichzelf belonen met een doelpunt. Verstraete gaf opnieuw een uitstekende hoekschop en Gerkens kwam goed ingelopen om de bal overhoeks binnen te knikken: 2-2.

Na de gelijkmaker viel de wedstrijd stil en leken beide ploegen tevreden te zijn met een punt. Tisserand probeerde het wel nog eens van ver voor Fenerbahçe, maar zijn schot ging hoog over. Ook Sangaré legde de bal nog naast.

2-2 werd zo ook de eindstand en zo heeft Antwerp haar eerste punt in de Europa League te pakken. De Belgische club blijft wel op de laatste plaats staan in het klassement, want Fenerbahçe is derde met twee punten.