Brian Priske trots op zijn spelers na gelijkspel tegen Fenerbahçe SK: "De tweede helft was zeer goed"

Antwerp is er niet in geslaagd om donderdagavond haar eerste overwinning in de groepsfase van de Europa League te boeken. The Great Old kwam wel op voorsprong via Samatta, maar de club moest tevreden zijn met een 2-2 gelijkspel tegen Fenerbahçe SK.

Brian Priske, de trainer van Antwerp, zag vooral een uitstekende tweede helft van zijn ploeg. "Ik ben trots op mijn spelers. Je moet karakter hebben om zo te kunnen terugkeren in een match. De tweede helft was zeer goed, aangezien we een achterstand konden ophalen", vertelde Priske na de match en staat te lezen bij Sporza. Antwerp blijft door dit gelijkspel wel achter met 1 op 9. "Het is voetbal. Het is jammer dat we nog maar één punt hebben kunnen behalen, maar we gaan er in de komende wedstrijden alles aan doen om nog punten te pakken. We willen in januari nog Europees spelen", aldus een strijdvaardige Priske.