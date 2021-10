Pieter Gerkens na gelijkspel tegen Fenerbahçe SK: "Het is een terecht resultaat"

Antwerp heeft donderdagavond een punt kunnen pakken op het veld van Fenerbahçe SK. De Belgische club speelde 2-2 gelijk na doelpunten van Samatta en Gerkens. De laatstgenoemde speler kon wel leven met het resultaat.

Gerkens vertelde het na de wedstrijd bij Sporza. "2-2 is een terecht resultaat. We waren soms iets te slordig en konden het beter uitspelen op de tegenaanval, maar het is wel een mooi gelijkspel", legde de middenvelder uit.

Volgens Gerkens moet er wel iets veranderen aan die strafschopfouten. "Het gebeurt twee keer op korte tijd, dus daar moeten we misschien eens over praten. Het is jammer dat zo'n fouten ons zuur opbreken. Zo'n fouten moeten we niet in onze eigen zestien maken", aldus Gerkens.