In hetzelfde bedje ziek: stilstaande fases doen Genk ook tegen West Ham de das om (3-0)

Genk was in de eerste helft de gevaarlijkste ploeg, maar uiteindelijk maakten stilstaande fases alweer het verschil. Dawson op slag van rust, Diop erna troefden de Genkse defensie af. Toen Bowen er nog voor het uur 3-0 van maakte, hingen de Limburgers tegen de touwen.

Racing Genk leek in de openingsfase wat onder de indruk door de omstandigheden. West Ham, waar David Moyes zes wijzigingen doorvoerde, monopoliseerde de bal. De Hammers werden in de tiende minuut evenwel opgeschrikt door een snelle Genkse tegenstoot. Ito vond Onuachu, wiens afzwaaier de perfecte assist werd voor Bongonda. De flankaanvaller scoorde, maar het doelpunt ging niet door. De VAR had een schouder buitenspel gezien van Ito.

Het Genkse recept was duidelijk: lopende mensen krijgen in de rug van de statische centrale verdedigers. Onuachu was met de rust in zicht erg dicht bij een stilaan verdiende voorsprong. De Nigeriaan veerde hoger op dan Areola, maar zag zijn kopbal rakelings naast doel verdwijnen. West Ham had het betere van het veldspel, maar het was Genk dat de beste kansen kreeg.

Genekt door hoekschop

Vandevoordt had een goede redding in huis op een kopbal van de sterke Soucek. Voor het overige gaf Genk nauwelijks iets weg. Bongonda kweet zich voortreffelijk van zijn defensieve taak, aan de overzijde had Ito veel meer moeite met de bedrijvige Cresswell. Genk met het nodige vertrouwen de rust in, denk je dan? Toch niet. In minuut 46 klom Dawson hoger dan Onuachu na... u raadt het al, een hoekschop. De bal verdween net naast de paal in doel, waar Heynen en Vandevoordt mekaar leken te hinderen. Een ijskoude douche voor een nochtans volwassen spelend Genk.

Genk kwam met frisse moed uit de kleedkamer, maar mocht na een kwartier de boeken helemaal dicht doen. Preciado gaf onnodig een vrije trap weg. Diop knikte via de lat binnen. Nauwelijks een halve minuut later verspeelde Bongonda knullig de bal, Bowen mocht ver oprukken en knalde de 3-0 via het been van Vandevoordt en de lat genadeloos in doel. Game over, terwijl er 45 minuten langs niets aan de hand was.

Genk hing murw tegen de touwen en leed haar vierde opeenvolgende nederlaag. De troepen van John van den Brom moeten dringend herbronnen. Zondag heeft Genk een nieuwe kans om de negatieve spiraal te doorbreken, wanneer AA Gent op bezoek komt in de Cegeka Arena.