Frustrerende avond voor Kristian Thorstvedt en co: "Het kan niet dat onze kwaliteiten plots verdwenen zouden zijn"

Racing Genk zit in de hoek waar de klappen vallen. Verliezen in West Ham United is heus geen schande, maar de manier waarop kwam andermaal stevig aan bij de Limburgers.

Nochtans zag het er in de eerste helft niet slecht uit. West Ham eiste het balbezit op, maar Genk gaf niet veel weg én was bovendien de gevaarlijkste ploeg. "We zetten lange tijd onze voet naast hen, maar daar koop je niets voor. In het voetbal draait het om efficiëntie", reageerde een balende Kristian Thorstvedt na afloop.

En dat was West Ham United. Vier ballen tussen de palen, drie doelpunten. Twee ervan alweer na een stilstaande fase. "In de beide zestien meters gaven we niet thuis. We misten enkele goede mogelijkheden en we lieten veel te makkelijk scoren", legt Thorstvedt de vinger op de Genkse wonde.

Genk leed donderdag haar vierde opeenvolgende nederlaag en moet het tij dringend doen keren. Zondag komt AA Gent, dat drie punten overhield aan de trip naar Partizan Belgrado, op bezoek in de Cegeka Arena. "Het heeft echt geen zin om nu in een hoekje te kruipen. Ups en downs horen bij het voetbal, het is aan ons om nu op te staan. We hebben al zo vaak getoond dat we geweldig kunnen voetballen, dat kan niet ineens weg zijn... De hoofden moeten omhoog, want we moeten absoluut op de afspraak zijn tegen AA Gent", beseft de Noorse international.