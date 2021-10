"We bibberen niet bij stilstaande fases" - Maar Genk moet er wel een oplossing voor vinden

Reken maar dat ze bij AA Gent ook de wedstrijd tegen West Ham gaan analyseren. De Luftwaffe van de Buffalo's zal bij elke stilstaande fase present zijn. Want als er één ding duidelijk is geworden: Genk is kwetsbaar bij standaarfases.

Tegen West Ham vielen er zo weer twee goals. “Het wordt iets te veel van het goede, die tegendoelpunten op stilstaande fases. West Ham heeft het ons moeilijk gemaakt en wij zijn nooit echt in ons spel gekomen. Enkel op het einde wat, toen West Ham terugzakte. Er lagen mogelijkheden, maar we waren te traag in de opbouw en kozen te vaak voor de lange bal. We wonnen ook geen duels en dan loop je achter de feiten aan", analyseerde kapitein Bryan Heynen.

"Er waren kleine kansen, maar toen waren we niet scherp genoeg. We pakken ook te makkelijk tegengoals. Wij staan niet te bibberen bij een corner, wij willen ook het duel aangaan en de bal wegwerken. Maar de ballen vallen momenteel niet in ons voordeel. Wat we daaraan moeten doen, moeten we in de kleedkamer bespreken. We moeten daar niet te fel in blijven hangen, het moet geen eigen leven gaan leiden."