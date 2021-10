John van den Brom aangeslagen na vierde nederlaag op rij: "Vanaf nu is dat een trauma"

Genk deed donderdag op bezoek bij West Ham goed mee in de eerste helft. Uiteindelijk dropen de Limburgers kansloos af. Het werd 3-0 in Londen, dankzij onder meer alweer twee tegendoelpunten na een spelhervatting.

De reactie van John van den Brom bij Sporza loog er niet om. "Je kan nu wel bijna zeggen dat spelhervattingen een trauma zijn. We kwamen niet in de problemen in de eerste helft, maar dan krijg je in minuut 46 weer een corner en een goal tegen. De organisatie is er, maar daarin moet iedereen doen wat er gevraagd wordt", zucht de Nederlander.

"West Ham was beter, maar toch was de teleurstelling groot, want wij hebben toch enkele keren gevaarlijk kunnen prikken. Die stilstaande fases liggen als een deken over de ploeg, waardoor je nog moet opletten dat je niet van het kastje naar de muur gespeeld wordt. Ook die individuele fout van Bongonda was zuur. Op eigen helft mag je de bal niet zo makkelijk verspelen."

"Je verlies de wedstrijd hier op tien minuten en dat is... klote. Eigenlijk vind ik het feit dat we angstig waren om hier te voetballen erger dan alles eromheen", besluit John van den Brom.