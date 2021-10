Samatta doet vertrouwen op: "Het doet deugd om nog eens te scoren"

De Europa League blijkt Ally Samatta voorlopig beter te liggen dan de Jupiler Pro League. De spits van Antwerp maakte gisterenavond zijn tweede goal voor The Great Old tegen Fenerbahçe. In België staat zijn teller nog op nul.

Met zijn doelpunt tegen zijn ex-ploeg bezorgde hij Antwerp de voorsprong. "Mijn doelpunt was belangrijk voor het team, we hebben er alles aan gedaan. Ik heb het gevoel dat er meer mogelijk was, maar we moeten ons nu richten op de volgende wedstrijd." En voor het vertrouwen van de Tanzaniaan zal het ook wel een boost zijn. "Het doet deugd om nog eens te scoren en ik help er het team ook mee. Het is leuk dat de fans mijn naam hier nog zingen, fijn dat ze mij nog niet vergeten zijn."